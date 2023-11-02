إعلان

BBC

أستراليا: على الاحتلال الإسرائيلي ضبط النفس وحماية أرواح المدنيين في غزة

11:30 م الخميس 02 نوفمبر 2023

وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أكدت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، مساء اليوم، أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة.

وشددت وزيرة خارجية أستراليا على أنه من المهم جدًا أن يستمع الاحتلال الإسرائيلي عندما يدعوها أصدقاؤها لضبط النفس وحماية أرواح المدنيين.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ضرورة التوسع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي من جميع الأطراف.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن قلقه العميق إزاء سقوط العديد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية قطاع غزة رئيس الوزراء البلجيكي أستراليا وزيرة خارجية أستراليا الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

..متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة تداعيات "حرب غزة"