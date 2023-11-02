أستراليا: على الاحتلال الإسرائيلي ضبط النفس وحماية أرواح المدنيين في غزة

مصراوي

أكدت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، مساء اليوم، أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة.

وشددت وزيرة خارجية أستراليا على أنه من المهم جدًا أن يستمع الاحتلال الإسرائيلي عندما يدعوها أصدقاؤها لضبط النفس وحماية أرواح المدنيين.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ضرورة التوسع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي من جميع الأطراف.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن قلقه العميق إزاء سقوط العديد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة.