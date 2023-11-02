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BBC

إعلام عبري: مقتل عريف استطلاع إسرائيلي وإصابة 3 من قوّات النخبة في جنين

11:20 م الخميس 02 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال

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مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم الخميس، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بمقتل عريف استطلاع إسرائيلي.

فيما أشار التقرير إلى إصابة 3 جنود من قوّات النخبة بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك في جنين.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه بعد 27 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، يواصل مقاتلو القسام، التصدي لقوات الاحتلال في جميع المحاور في غزة.

وتابع أبو عبيدة: "تمكن مجاهدون في الـ48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال، سلاح المدفعية يواصل دك حشود العدو بقذائف الهاون".

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