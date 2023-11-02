تحذيرات من انهيار السلطة الفلسطينية بعد منع الاحتلال تحويل الأموال إليها

مصراوي

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، من أن منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى انهيارها، وفقًا للقناة 13.

وتصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، حول ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه قوات الاحتلال بحربها في غزة.

ودعا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

وقال وزير دفاع الاحتلال، إن بلاده حريصة على الحفاظ على الاستقرار، ويتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية.

وجمّد وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تحويل أموال من السلطة الفلسطينية لصالح الأسرى داخل سجون الاحتلال.