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BBC

رغم تصريحات جيش الاحتلال.. نتنياهو يدرس الموافقة على هدنة مؤقتة

10:03 م الخميس 02 نوفمبر 2023

رغم تصريحات جيش الاحتلال.. نتنياهو يدرس الموافقة ع

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مصراوي

نقلت هيئة البث العبرية اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

سبق وأن قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس وسنواصل القتال حتى نحقق ذلك، وجنودنا حاصروا غزة بالكامل".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "مقاتلونا يقودون المعركة بروح عالية ومعنويات قوية"

ولفت إلى " نقوم بضرب قوات العدو بنيران قوية من البر والجو".

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