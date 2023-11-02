بعد تصريحات جيش الاحتلال.. بلجيكا: يجب احترام القانون الدولي

مصراوي

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم، ضرورة التوسع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي من جميع الأطراف.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن قلقه العميق إزاء سقوط العديد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي، بعد إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال تقوم المقاومة في غزة بنيران قوية برًا وجوًا.

وقال متحدث جيش الاحتلال: "مقاتلونا يقودون المعركة بروح عالية ومعنويات قوية، ووقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس وسنواصل القتال حتى نحقق ذلك، وجنودنا حاصروا غزة بالكامل".