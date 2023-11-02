حماس: نطالب أبطال الضفة الغربية بمزيد من التضحية لإفشال مشروع التهجير

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم الخميس، إن عملية "طوفان الأقصى" جاءت خطوة دفاعية في مواجهة المشروع الصهيوني ومخططاته التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

وطالب بدران الفلسطينيين في الضفة الغربية بمزيد من التضحية لإفشال مشروع التهجير، مشيرا إلى أن "هذا موقف لا مجال للتخاذل فيه".

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت أمس الأربعاء، أن عناصر المقاومة الفلسطينية التي شاركت بهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، كان بحوزتهم خرائط وعناوين كبار ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف اختطافهم.