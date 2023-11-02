كتائب الأقصى: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة RPG-7 شمال غرب غزة

مصراوي

أعلنت كتائب الأقصى الفلسطينية اليوم الخميس، أن عناصرها تمكنت ضمن "معركة طوفان الأقصى" من تدمير ناقلة جنود تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد استهدافها بقذيفة RPG-7 على محور الكرامة شالي غرب غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، مقتل ضابط كبير من قواته خلال الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بعض التفاصيل عن الضابط والذي يعمل برتبة مقدم ويشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال المعارك المستعرة شمال غزة.