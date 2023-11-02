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BBC

البيت الأبيض: ليس لدينا تعليق على استهداف مخيم جباليا في غزة

08:27 م الخميس 02 نوفمبر 2023

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي

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مصراوي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تعلق على استهداف مخيم جباليا والجيش الإسرائيلي هو المخول بتقييم الأمر.

وتابع كيربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "نحاول القيام بعدد كبير من الهدن الإنسانية للاستمرار في إخراج الرهائن والأجانب من غزة، ونعمل على وقف مؤقت ومحدود للعمليات القتالية في غزة"

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أنه تم "إدخال 55 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى داخل قطاع غزة"

وأوضح أن "74 أمريكيًا غادروا غزة إلى مصر والمزيد من مواطنينا سيعبرون خلال الأيام المقبلة بفضل قيادة الرئيس بايدن، وسيتم التركيز على إخراج أكبر عدد ممكن من الأمريكيين عبر معبر رفح"

وأشار إلى أن مقتل المدنيين أمر مأساوي ونعمل مع إسرائيل للحد من قتل المدنيين، مؤكدًا حرص واشنطن على تزويد إسرائيل بالقدرات والمعدات اللازمة لهم لمواجهة تهديد حماس.

جون كيربي الولايات المتحدة مخيم جباليا غزة قطاع غزة مصر طوفان الأقصى

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