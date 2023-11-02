واشنطن: مجموعة "فاجنر" الروسية ستزود حزب الله بمنظومات دفاع جوي

مصراوي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس، عن وكالة الاستخبارات الأمريكية تقريرا يفيد بأن مجموعة "فاجنر" الروسية قد تقدم منظومة دفاع جوي متكاملة إلى حزب الله اللبناني.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا سيشكل جبهة لبنانية مسلحة ثانية ضد إسرائيل.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنه بعد وفاة قائد المجموعة المسلحة الروسية "يفجيني بريجويجن"، يقوم الكرملين بوضع هيكل جديد للسلطة سيتولى عمليات مجموعة "فاجنر" المترامية الأطراف في إفريقيا، والتي عززت النفوذ الروسي في القارة منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

لفتت الصحيفة إلى أن تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تشير إلى أن النظام الدفاعي سيكون من الطراز SA-22، الذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات ومدافع مختلفة الأعيرة لاعتراض الطائرات والتهديدات الجوية.