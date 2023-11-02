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وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بحماية المدنيين في غزة

07:23 م الخميس 02 نوفمبر 2023

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "سأركز خلال زيارتي إلى إسرائيل على الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين، شهدنا خلال الأيام الماضية استمرار لتحمل المدنيين الفلسطينيين لكلفة الصراع"
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "أوضحنا بشكل متكرر أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بعمليتها العسكرية أمر مهم"
ولفت بلينكن إلى أنه سيواصل الضغط من أجل وصول المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة،موضحًا أن المدنيون الفلسطينيون ما زالوا يتحملون وطأة الوضع وملتزمون بالقيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين.
وأعرب عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية "عازمون على منع التصعيد في أي اتجاه، ليس من مصلحة أي طرف أن يكون هناك أي تصعيد، مصممون على منع التصعيد سواء في لبنان أو الضفة الغربية أو أي منطقة أخرى"

الخارجية الأمريكية حماية المدنيين أنتوني بلينكن غزة

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