الهلال الأحمر: الاحتلال يقصف مدنيين أمام مبنى الإسعاف في غزة

مصراوي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مجموعة من المدنيين أمام مبنى الإسعاف والطوارئ في حي تل الهوى بغزة.

وقلت إن المنطقة التي تعرضت للقصف تبعد نحو 100 متر عن مستشفى القدس التابع للجمعية، مؤكدة وقوع ضحايا ما بين شهداء وإصابات.

وكان المتحدث باسم الإعلام الحكومي سلامة معروف، أوضح أمس الأربعاء أن 70 مصابا غادروا القطاع عبر معبر رفح لتلقي العلاج في مصر، مطالبا بفتح معبر رفح من الاتجاهين بشكل كامل لإدخال المساعدات إلى غزة وإخراج المصابين لتلقي العلاج.

وناشد معروف المسؤولين في مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم في الاتجاهين وتدشين الممر الآمن لإدخال المساعدات والوفود الطبية.

ونوّه إلى أن مخيم جباليا شهد مجزرتين في أقل من 24 ساعة أسفرتا عن استشهاد المئات وعشرات الجثث تحت الأنقاض.