مصادر عبرية: إصابات في مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة جرّاء رشقة الصواريخ

مصراوي

أكدت مصادر عبرية، وجود عدة إصابات في مستوطنة "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة جرّاء رشقة الصواريخ التي تبنتها كتائب القسام، والتي تسببت بأضرار بالغة في المستوطنة.

أعلنت كتائب القسام- لبنان، قصف مستوطنة "كريات شمونة" ومحيطها بعدد 12 صاروخًا، مؤكدة أن ذلك ردًا على مجازر جيش الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

ونشب، منذ قليل، حريق كبير في مبنى داخل مستوطنة "كريات شمونة"؛ إثر سقوط صاروخ من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط بلدتي برج الملوك وكفر كلا ومزرعة حلتا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مروحيات جيش الاحتلال تخلي عدداً كبيراً من المصابين داخل ثكنة زبدين التي استهدفتها المقاومة عند الحدود جنوب البلاد.

واستهدفت عناصر حزب الله اللبناني، عصر اليوم، منظومة التجسس في موقع "العباد" الإسرائيلي.

وقال حزب الله، في بيان: "استهدف ظهر يوم مجاهدو المقاومة الإسلامية منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".