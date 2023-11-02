عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: الصور من المعركة مؤلمة ودموعنا تتساقط عند رؤيتها

مصراوي

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، "نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه"

وتابع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس،"نعمل ما بوسعنا ونسخر كل إمكانياتنا لإعادة الأسرى في غزة إلى بيوتهم"

ولفت جانتس إلى أن "الصور القادمة من المعركة مؤلمة ودموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعاتي يسقطون"

وأكد أن الاحتلال لا يزال يبحث مسألة تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، موضحًا أنه إسرائيل تهدف إلى تغيير الواقع في الشمال والجنوب.

وأوضح أن قوات جيش الاحتلال نجحت في الفترة الأخيرة في القضاء على الكثير من أعضاء حماس.