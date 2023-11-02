حريق كبير في مبنى داخل "كريات شمونة" إثر سقوط عشرات الصواريخ

حريق كبير في مبنى داخل كريات شمونة إثر سقوط عشرات

مصراوي

نشب، منذ قليل، حريق كبير في مبنى داخل مستوطنة «كريات شمونة»؛ إثر سقوط صاروخ من جنوب لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بإطلاق عشرات الصواريخ على الجليل، ما أدى إلى إصابة مباشرة في كريات شمونة.

وتقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط بلدتي برج الملوك وكفر كلا ومزرعة حلتا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مروحيات جيش الاحتلال تخلي عدداً كبيراً من المصابين داخل ثكنة زبدين التي استهدفتها المقاومة عند الحدود جنوب البلاد.

واستهدفت عناصر حزب الله اللبناني، عصر اليوم، منظومة التجسس في موقع «العباد» الإسرائيلي.

وقال حزب الله، في بيان: «استهدف ظهر يوم مجاهدو المقاومة الإسلامية منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة».