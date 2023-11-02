حماس: العدو يبرر المجازر التي يرتكبها في غزة بأنه يستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية

مصراوي

قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن العدو يبرر المجازر التي يرتكبها في غزة بأنه يستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية وهذا كذب. وأضاف القيادي، أن الإدارة الأمريكية وكل من يصمت على العدوان على شعبنا ويزود العدو بالسلاح مسؤول عن المجازر التي تقع بحق الشعب الفلسطيني شركاء في الدماء التي سفكت.

وتابع حمدان، أن هناك ضعف في الإمدادات في القطاع تصل إلى انعدام المواد الطبية الأساسية في المستشفيات، مضيفا أن الوضع الصحي في غزة كارثي.

وأكمل القيادي في حماس، أن الاحتلال يزعم أن هناك مواقع للمقاومة في المستشفيات ويستخدم ذلك لشن عدوان جديد على المستشفيات قائلا "نقدر عبور جرحى إلى مصر لتلقي العلاج ونقدر جهود الدول التي تحاول بناء مستشفيات ميدانية بالخارج"

وأشار حمدان إلى أننا نقدر فتح معبر رفح لكن الشاحنات التي تعبر لا تكفي حاجة السكان في غزة، موضحا أن إغاثة غزة في حدها الأدنى تتطلب عبور 300 شاحنة مساعدات يوميا.