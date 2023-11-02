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الدفاع المدني بغزة: انتشال 15 شهيدا من تحت الأنقاض في مخيم البريج

03:24 م الخميس 02 نوفمبر 2023

قصف غزة

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مصراوي

أعلن محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، انتشال 15 شهيدا من تحت الأنقاض في مخيم البريج.

وأضاف المتحدث في تصريحات للجزيرة، أن هناك عدد كبير من المفقودين جراء القصف على مخيم البريج، موضحا أن قصف جيش الاحتلال يدمر البنية التحتية الأمر الذي يعيق عمل طواقمنا.

وتابع بصل، أن الطواقم بعد القصف تضطر للسير على الأقدام للوصول إلى الشهداء والجرحى، مضيفا أننا نفقد حياة بعض الجرحى بسبب تأخر وصول الطواقم إليهم.

وأكمل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن توفير الوقود صعب جدا ونحصل عليه من بعض المواطنين، مشيرا إلى أن الخدمات قد تتوقف بسبب نقص الوقود وهذه كارثة حقيقية.

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