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الهلال الأحمر الفلسطيني: تعرض مستشفى القدس إلى استهداف غير مباشر

03:18 م الخميس 02 نوفمبر 2023

تعرض مستشفى القدس إلى استهداف أرشيفية

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وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن تعرض مستشفى القدس في حي تل الهوى غرب مدينة غزة إلى استهداف غير مباشر، أدى إلى إصابة طفل وشاب في الصدر والبطن خلال تواجدهما أمام المستشفى.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق بشكل عشوائي، من مسافة 1 كيلومتر على الأعيرة النارية.

وأشار إلى أن الاستهداف أحدث أضرارًا في وحدات التكييف المركزي وخزان مياه بالمستشفى، كما أصاب جدران الطابق السادس من المستشفى الذي يأوي عدد كبير من النازحين من الأطفال والنساء.

ويشهد محيط مستشفى القدس منذ 3 أيام تكثيف للغارات الإسرائيلية في محيطه، الأمر الذي يعرض حياة الطواقم الطبية العاملة فيه وأكثر من 14 ألف مواطن للخطر.

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