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BBC

حماس: مشاركة واشنطن في إدارة المعركة يهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني

02:11 م الخميس 02 نوفمبر 2023

عزت الرشق

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مصراوي

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، إن التصريحات الأمريكية بشأن العمل على توافق دولي لإدارة غزة بعد انتهاء العدوان تصريحات وقحة ومرفوضة.

وأضاف الرشق في تصريحات للجزيرة، أن ترتيب البيت الفلسطيني هو قرار فلسطيني لا علاقة لأمريكا به، موضحا أن مشاركة واشنطن في إدارة المعركة يهدف لتهجير شعبنا الفلسطيني وإعادة ترتيب المنطقة على مقاسهم.

وتابع عضو المكتب السياسي لحماس، أن طلب إسرائيل إرسال مستشفيات عائمة لمصر لعلاج جرحى غزة يندرج ضمن خطط تصفية القضية الفلسطينية.

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