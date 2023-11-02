السفير الإسرائيلي يغادر البحرين.. المنامة تقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال

وكالات

أعلن مجلس النواب البحريني، في بيان له اليوم الخميس، عن مغادرة السفير الإسرائيلي لدى البحرين البلاد، وعودة سفير البلاد من تل أبيب.

كما أعلن المجلس في جلسته اليوم الخميس، وقف العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل، وذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وارواح الابرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني، عن فخره واعتزازه بما يوليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية.