إعلان

BBC

السفير الإسرائيلي يغادر البحرين.. المنامة تقطع العلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال

02:02 م الخميس 02 نوفمبر 2023

مجلس النواب البحريني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلن مجلس النواب البحريني، في بيان له اليوم الخميس، عن مغادرة السفير الإسرائيلي لدى البحرين البلاد، وعودة سفير البلاد من تل أبيب.

كما أعلن المجلس في جلسته اليوم الخميس، وقف العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل، وذلك تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات.

وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الانساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وارواح الابرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

وأعرب رئيس مجلس النواب البحريني، عن فخره واعتزازه بما يوليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية.

مجلس النواب البحريني السفير الإسرائيلي يغادر البحرين قطع العلاقات الاقتصادية البحرين تقطع العلاقات مع دولة الاحتلال سفير البحرين من تل أبيب طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل |الغرف التجارية تطالب المواطنين بالتوقف عن حملات المقاطعة