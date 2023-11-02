واشنطن تعتزم إجراء محادثات نادرة مع الصين بشأن الأسلحة النووية

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إنه من المقرر أن تجري الولايات المتحدة محادثات نادرة للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الصين وسط تزايد المخاوف بشأن تسارع مساعى بكين لبناء ترسانتها من الأسلحة النووية.

وأضاف المسؤول أن الهدف من المباحثات التي تجري على مستوى منخفض، والمقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، ليس هو خفض حجم ترسانة الصين، ولكن منح إدارة بايدن فهما أفضل لخطط الصين بعد أسابيع من إصدار البنتاجون تقريرا أفاد بأن بكين تصنع أسلحة نووية بشكل أسرع من المتوقع، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وستجرى المحادثات في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في سان فرانسيسكو بعد أقل من أسبوعين.

وتسلط جلسات المباحثات الضوء أيضا على كيفية استئناف الولايات المتحدة والصين تدريجيا مجموعة من التبادلات التي تم قطعها وسط التوترات بشأن تايوان والتجارة وغيرها من القضايا منذ أن التقى بايدن وشي في قمة مجموعة العشرين في بالي قبل عام.