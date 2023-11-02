روسيا: الكارثة الإنسانية التي ستحدث في غزة سيكون لها عواقب لسنوات

مصراوي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المساعدات التي تصل إلى غزة تغطي أقل من 3% من احتياجات سكان القطاع، مؤكدة على ضرورة تعزيز الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية: نرفض استهداف المدنيين في جباليا ويجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وتحرير جميع الأسرى.

وتابعت ماريا زاخاروفا، أن الأوضاع في غزة تتطور وفق سيناريو سلبي للغاية، موضحة أن الكارثة الإنسانية التي ستحدث في غزة سيكون لها عواقب لسنوات من دون خطوات جذرية لتهدئة الوضع.