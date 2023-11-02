الصحة الفلسطينية: تلقينا 2060 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض

مصراوي

أعلنت الصحة في غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9061 منهم 3760 طفلا و2326 امرأة و 32000 مصاب، بجانب تلقى 2060 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وحذرت وزارة الصحة، من كارثة صحية وشيكة جراء توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي وقرب توقف المولد الرئيس في مجمع الشفاء، مضيفة أن المصابون الذين تمت الموافقة على خروجهم لا يزالون في سيارات الإسعاف بسبب قطع الاحتلال للطرق بين شمال وجنوب القطاع.

وناشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف المجازر وتوفير ممرات آمنة لنقل الجرحى إلى المستشفيات في مصر والدول العربية.