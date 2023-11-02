جيش الاحتلال: إصابة مجندة إسرائيلية من كتيبة كراكال بجروح خطيرة

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة مجندة إسرائيلية من كتيبة كراكال على الحدود المصرية بجروح خطيرة. ولم يقدم جيش الاحتلال مزيد من التفاصيل حول ظروف إصابتها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق عن ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 18 جنديًا وضابطًا منذ بداية عملياته العسكرية في القطاع الذي يشهد قصفًا متواصلاً من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ويرتفع عدد القتلى العسكريين في صفوف جيش الاحتلال إلى 333 شخصًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.