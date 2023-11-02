الاحتلال الإسرائيلي: عدد الأسرى المحتجزين في غزة 242 شخصًا

(وكالات)

أظهر تحديث من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه أصبح من المعلوم الآن وجود 242 رهينة على الأقل محتجزة لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيل هجاري، إن هناك اعتقاد أن أغلب الرهائن مازالوا أحياء.

وأعلنت إسرائيل مساء الاثنين، أن أحد جنودها كان مأسورا لدى حماس، تم إنقاذه في عملية عسكرية، بينما نفى أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان له رواية الجيش الإسرائيلي عن تحرير أحد المتحجزين قائلًا "إن الأمر لم يحدث.. وإن حدث فلن يكون عن طريق القسام" مشيرًا إلى أن هناك أسرى متواجدين لدى أهالي قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان.