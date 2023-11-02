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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

12:13 م الخميس 02 نوفمبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - (بي بي سي)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جولة جديدة من المداهمات ليلاً في مدن عدة بالضفة الغربية المحتلة. بحسب الإعلام المحلي.

وكانت كل من نابلس وأريحا ورام الله، مقر السلطة الفلسطينية، ضمن المدن التي تعرضت لمداهمات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 فلسطينيين في نابلس و6 آخرين في محافظة جنين و10 فلسطينيين في محافظة الخليل، بالإضافة إلى 10 آخرين في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

واقتحم الجيش عشرات المنازل وفتشها وعبث بمحتوياتها وأخضع المواطنين في تلك المنازل لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وصباح اليوم (65) فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدتان.

وارتفعت أعداد المعتقلين الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر إلى 1900 حالة اعتقال تقريبا.

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BBC
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