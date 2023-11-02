مقتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية

رام الله - (بي بي سي)

قتل مستوطن إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره في إطلاق نار في الضفة الغربية بالقرب من طولكرم، بحسب الإعلام المحلي.

لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن جنديا قتل صباح اليوم٫ في إطلاق نار أدى إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها عند مفرق "بيت ليد" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية أغلقت حاجز دير شرف المؤدي الى مدينة نابلس.

وتفيد المعلومات الأولية بأن النار أطلق على السيارة عند مفرق بيت ليد شرقي طولكرم.

وقال أحد أفراد الطاقم: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، وجدنا على جانب الطريق، سيارة مقلوبة وسائق السيارة في داخلها، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، وأعلنا وفاته بعد وقت وجيز".