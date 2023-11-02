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BBC

جيش الاحتلال: نعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حماس

11:03 ص الخميس 02 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا نعمل على تدمير القدرات القتالية لدى حماس وسنواصل عملياتنا في غزة وفق خططنا.

وأضاف المتحدث، أن قوات الجيش استهدفت مجموعة من المواقع في لبنان أطلقت عددا من قذائف الهاون ضد مواقعنا، موضحا أن قوات الجيش مستعدة للرد بقوة على كل من يحاول التقدم باتجاهنا في الشمال.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 332 منذ 7 أكتوبر، بينما هناك 242 مختطفا في غزة، موضحا أن نواصل جهودنا لإعادتهم إلى عائلاتهم.

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