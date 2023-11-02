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BBC

مدير عام مستشفيات غزة: 70 % من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب الوقود

10:30 ص الخميس 02 نوفمبر 2023

المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف أرشيفية

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مصراوي

قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف في أي وقت بسبب نقص الوقود.

وأضاف مدير عام المستشفيات، أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام إلى 340 بينهم 132 شهيدا منذ ٧ أكتوبر، بينما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي برام الله والبيرة وقلقيلية صباح اليوم إلى شهيدين و6 إصابات بينها 4 في حالة خطرة.

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