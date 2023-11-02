مدير عام مستشفيات غزة: 70 % من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب الوقود

مصراوي

قال مدير عام المستشفيات في غزة، إن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف في أي وقت بسبب نقص الوقود.

وأضاف مدير عام المستشفيات، أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام إلى 340 بينهم 132 شهيدا منذ ٧ أكتوبر، بينما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي برام الله والبيرة وقلقيلية صباح اليوم إلى شهيدين و6 إصابات بينها 4 في حالة خطرة.