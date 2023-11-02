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BBC

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8805

12:13 ص الخميس 02 نوفمبر 2023

العدوان الإسرائيلي على غزة

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مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8805 والمصابين إلى 22240.

قال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سليمة، إنه تم نقل بعض خدمات الولادة إلى مستشفى الحلو الدولي، بسبب اقتراب نفاد الوقود لكن الاحتلال قصف مستشفى الحلو.

وتابع مدير مستشفى الشفاء: "بعض المواطنين تبرعوا بالوقود الذي لديهم لمستشفى الشفاء، ما يمكننا من الاستمرار للعمل لبضع ساعات أخرى ".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الدكتور ثروت الحلو في قطاع غزة، ما عرض حياة النساء في أقسام الولادة والطواقم الطبية للخطر.

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