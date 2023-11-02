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BBC

إعلام عبري: حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبر

12:00 ص الخميس 02 نوفمبر 2023

عملية طوفان الأقصى أرشيفية

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مصراوي

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، أن عناصر المقاومة الفلسطينية التي شاركت بهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، كان بحوزتهم خرائط وعناوين كبار ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف اختطافهم.

وكانت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية نقلت أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة إفادات بمقتل 8 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مع مقاتلي عناصر القسام في غزة

سبق وأن نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، عن وزير الدفاع يوآف جالانت قوله، إن قواتهم دفعت ثمنا باهظا في اليوم الأخير جراء المواجهات في غزة، مؤكدا على أنه عازم على الاستمرار و"الانتصار".

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