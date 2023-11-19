وول ستريت جورنال: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترا لرفضه فترات هدنة أطول

مصراوي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين تصريحات تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكافح لإقناع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل.

وأوضحت أن واشنطن أعربت للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد "القتلى المدنيين" في القطاع، وكذلك قلقهم من خطط إسرائيل النهائية لغزة، إذ أن حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب.

وكشفت "وول ستريت جورنال" عن أن محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترا مع استمرار الأخير في رفض فترات هدنة أطول.