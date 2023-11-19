وزير الخارجية القطري سيبدأ جولة تشمل روسيا وبريطانيا للدفع باتجاه وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأحد أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، سيبدأ الثلاثاء جولة تشمل روسيا وبريطانيا للدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن زيارة رئيس الوزراء لروسيا وبريطانيا تأتي باسم الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكان بن جاسم أكد خلال لقائه مع منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك، أمس السبت، على ضرورة تضافر الجهود للوصول لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأشار بن جاسم إلى ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق المساعدات، معربا عن رفض قطر لجرائم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنشآت المدنية بغزة، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي يعطل الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.