ممثل فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الأوروبيون يعانون في تعاملهم مع إسرائيل من عقدة الذنب

مصراوي

قال ممثل فلسطين بالاتحاد الأوربي عبد الرحيم الفرا، إن المجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية لم يستخدموا أدواتهم لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الفرا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الأوربيين في تعاملهم مع إسرائيل يعانون من التبعية للولايات المتحدة وعقدة الذنب.

وأوضح الممثل الفلسطيني بالاتحاد الأوربي، أنه لا يعتقد أن الموقف الأوروبي من العدوان الإسرائيلي سيتغير قريبا

وشدد الفرا على أن الأوربيين لا يريدون التحدث عن وقف إطلاق النار وهم عاجزون تماما.