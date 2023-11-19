إعلان

BBC

ممثل فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الأوروبيون يعانون في تعاملهم مع إسرائيل من عقدة الذنب

10:23 م الأحد 19 نوفمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
قال ممثل فلسطين بالاتحاد الأوربي عبد الرحيم الفرا، إن المجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية لم يستخدموا أدواتهم لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الفرا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الأوربيين في تعاملهم مع إسرائيل يعانون من التبعية للولايات المتحدة وعقدة الذنب.
وأوضح الممثل الفلسطيني بالاتحاد الأوربي، أنه لا يعتقد أن الموقف الأوروبي من العدوان الإسرائيلي سيتغير قريبا
وشدد الفرا على أن الأوربيين لا يريدون التحدث عن وقف إطلاق النار وهم عاجزون تماما.

الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي عبد الرحيم الفرا طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية القطري سيبدأ جولة تشمل روسيا وبريطانيا للدفع باتجاه وقف إطلاق النار بغزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market