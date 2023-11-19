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"القسام" تعرض ملابس وقلادات ومعدات عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي

04:07 م الأحد 19 نوفمبر 2023

معدات عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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غزة - ( د ب أ )

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، مشاهد فيديو لعناصرها يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في شمال قطاع غزة .

وأظهرت المشاهد ، التي بثها "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية .

وبينت المشاهد عددا من عناصر "القسام" يحملون قذائف صاروخية وقنابل ويستهدفون الدبابات والآليات الإسرائيلية المتمركزة في عدد من شوارع غزة من نقطة صفر وتدميرها ومصادرة معدات إسرائيلية من ملابس وخوذ جنود وأسلحة وذخائر .

وكانت "كتائب القسام" أعلنت، الإجهاز على ستة جنود للاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".

بدورها ، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنه "خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة".

وأشارت إلى أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي".

"القسام تعرض ملابس وقلادات جنود الاحتلال الإسرائيلي دبابات وآليات إسرائيلية شمال قطاع غزة طوفان الأقصى

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