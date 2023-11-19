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BBC

"والا" العبري: لا يوجد إسرائيليين على متن السفينة المختطفة

03:58 م الأحد 19 نوفمبر 2023

اختطاف سفينة اسرائيلية على يد الحوثيين أرشيفية

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وكالات

نقل موقع "والا" العبري، عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن الحوثيون هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي.

وأكد مصدر إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية وعالمية، اليوم الأحد أن جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية هاجمت سفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.

وفتحت إسرائيل تحقيقًا تحقق في تستيلاء ‎الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

وأفادت فضائية "العربية" في نبأ لها اليوم الأحد، بأن جماعة الحوثي اختطفت سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" على وعلى متنها 22 شخصًا، كانت تبحر قرب سواحل الخليج.

وفي وقت سابق اليوم، هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، في بيان، "تعلن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

سبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.

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