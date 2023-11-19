مسؤول طبي بغزة: إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

غزة - (بي بي سي)

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ طواقمها تمكنت الأحد، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -اوتشا، من إجلاء 31 طفلاً من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء.

ونقلت مركبات إسعاف الهلال الأحمر الأطفال إلى جنوبيّ قطاع غزة، تمهيداً لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت أنّ 291 مريضاً في حالةٍ حرجة بينهم 32 طفلاً، ما زالوا في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد إجلاء مئات الفلسطينيين منه سيراً على الأقدام.

وعن إصابات المرضى المتبقين في المستشفى قالت المنظمة إنّهم إمّا مصابون بكسورٍ معقدة أو بترٍ بالأطراف، وهناك مرضى مصابون بحروقٍ أو صدماتٍ في الصدر والبطن، أو إصاباتٍ بالرأس.

وكان الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، قد قال في تصريحٍ لبي بي سي، صباح اليوم إنّ حوالي 300 مريضاً و 25 فردا من الطواقم الطبية ما زالوا في المستشفى، كما توفي أحد الأطفال الخدج اليوم، وفق تصريحه.

وقادت منظمة الصحة العالمية السبت، بمشاركة أفراد من طواقم الأمم المتحدة، مهمة إلى مستشفى الشفاء، واصفة المستشفى بأنه أصبح "منطقة للموت"، بعد استهداف الغارات الإسرائيلية له.

وقالت المنظمة في بيان إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلةٍ للإجلاء الفوري للمرضى والموظفين وعائلاتهم ممن يقيمون في المستشفى".