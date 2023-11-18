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BBC

جيش الاحتلال: كشفنا فتحة نفق بمستشفى الشفاء صباح اليوم وسننشر صورًا لها

10:55 م السبت 18 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء

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مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن قواتهم تواصل توسيع وتعميق الحرب داخل شمال غزة، مضيفا أنهم قصفوا قبل قليل خلية تابعة لحزب الله.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال وافق صباح اليوم على طلب إدارة مستشفى الشفاء بفتح ممر آمن لمن أراد المغادرة جنوبا، موضحا أن العمل متواصل على فوهة النفق التي كشفناها في الشفاء، وفق مزاعمه.

وادّعى هاجاري أن قوات جيش الاحتلال التي اقتحمت مستشفى الشفاء اكتشفت فتحة نفق داخل المستشفى صباح اليوم، لافتا إلى أنهم سينشرون صورا لها.

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