بعد إعلان "القسام".. جيش الاحتلال يؤكد مقتل 6 ضباط وإصابة 7 آخرين بغزة

مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 4 آخرين بجراح خطرة في غزة.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أكد إسقاط قتلى وجرحى في صفوف العدو إثر استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد.

وأضاف أبو عبيدة، اليوم السبت، أن "مجاهدي القسام تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".

وأوضح "إننا فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو"، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.

ولفت الناطق باسم كتائب القسام، إلى "أننا دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة".

