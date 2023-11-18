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BBC

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته في قطاع غزة

05:33 م السبت 18 نوفمبر 2023

الجيش الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، توسيع عملياته العسكرية البرية في قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال اليوم، 3 مدارس في شمالي قطاع غزة وهم "الفاخورة وتل الزعتر وأبو حسين"، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من المدنيين العزل وتحديدا النساء والأطفال.

وتتبع المدارس الثلاثة التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في قطاع غزة، و كانت الوكالة الأممية قد خصصتهم في وقت سابق لاستقبال النازحين في أوقات الحرب.

الجيش الإسرائيلي غزة قصف الاحتلال الإسرائيلي

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