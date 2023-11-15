نتنياهو عن اقتحام مجمع الشفاء في غزة: لا يوجد لن نصل إليه

كتبت- سلمى سمير:



صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت مستشفى الشفاء رغم المطالبة بعدم دخوله، قائلًا " لا يوجد مكان لن نصل إليه".

وخلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب إسرائيل، أكد نتنياهو على عزم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى حركة حماس من أجل القضاء عليها وإعادة الرهائن، معتبرًا الأمران من أهم مهمات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة.



وفي وقت سابق اليوم نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تذكر اسمه، إن دخول الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى الشفاء كان بهدف التأكيد على نقطة أن إسرائيل تستطيع الدخول إلى أي مكان في غزة.

ونقلت القناة الـ "١٢" الإسرائيلية، اليوم، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تفصح عن اسمه، أن الاحتلال لم يعتقد أنه سيجد أسرى إسرائيليين داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم ترد أي معلومات عن وجود أسرى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة.