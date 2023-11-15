الاحتلال: شاحنات الوقود ستدخل غزة اليوم

كتبت- سلمى سمير:

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن شاحنات للأمم المتحدة ستنقل وقودا إلى قطاع غزة اليوم، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويتعنت الاحتلال الإسرائيلي في نقل الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في الـ 7 من أكتوبر بذريعة استخدام المقامة الفلسطينية للوقود لشن هجماتها على الجيش الإسرائيلي.

وزعم الاحتلال سابقًا أنه عرض على مجمع الشفاء كمية من الوقود لتشغيل المولدات لكنهم رفضوا، وهو ما نفته المستشفى بدورها إضافة إلى حركة حماس.