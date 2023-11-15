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BBC

"بالتل": انقطاع الاتصالات عن غزة خلال ساعات

04:30 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الحرب في غزة

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وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن توقف جميع المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وقالت ومقرها الضفة الغربية وهي إحدى الشركات الرئيسية لخدمات الاتصال في غزة: "يؤسفنا أن نعلن أن مراكز البيانات والمحولات الرئيسية لدينا في غزة ستتوقف تدريجيًا بسبب نفاد الوقود. مكونات في الشبكة الرئيسية تعتمد حاليًا في عملها على البطاريات فقط".

واختتم بالقول: "سيفضي ذلك إلى انقطاع كامل لخدمات الاتصالات خلال الساعات المقبلة".

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