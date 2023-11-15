مدير مجمع الشفاء: الاحتلال ينتشر في عدد من مباني المستشفى

(مصراوي)

أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سليمة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال لا يزال ينتشر في عدد من مباني مستشفى الشفاء.



وذكر سليمة في تصريحات صحفية، أن جيش الاحتلال يوجد بمبنى غسيل الكلى دون أن يكلف نفسه إحضار وقود لإعانة المرضى.



وقال مدير مجمع الشفاء، إن الكوادر الطبية لا تستطيع الوصول للصيدلية لإسعاف المرضى، مع إطلاق قوات الاحتلال للأعيرة النارية على كل من يتحرك.



وحذر سليمة من كارثية الوضع داخل مجمع الشفاء، مع انقطاع لمياه والكهرباء والأوكسجين عن كل أقسام المستشفى.



وأفاد سليمة، أن جيش الاحتلال استجوب عددا من العاملين في عدد من أقسام المستشفى.



وصرح مدير مجمع الشفاء، أن أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها، قائلًا إنهم لم يستطيعوا التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال الخدج.



وندد مدير مجمع الشفاء، بنقص المستلزمات الطبية قائلًا إن جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى وعجز الأطقم الطبية عن تقديم أي مساعدات.



وذكر مدير مجمع الشفاء بغزة، أن لم يتلق أي اتصالا من جيش الاحتلال منذ اقتحامه المستشفى فجر اليوم حتى الآن.





