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BBC

رئيس الوزراء الإسباني: ننوي الاعتراف بفلسطين كدولة

03:56 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

بيدرو سانشيز

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كتبت- سلمى سمير:

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن حكومته الجديدة تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة، مشيرًا إلى عمل حكومته في أوروبا وإسبانيا لهذا الهدف.

ورغم تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل من أجل الرد على هجمات حماس، إلا أنه طالب الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لما أسماه "قتل أعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في تغير واضح للكنة بيدرو تجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في الـ 7 من أكتوبر.

وفي عام 2014 طالب البرلمان الإسباني الحكومة بالاعتراف بفلسطين كدولة، مشترطًا ذلك بتوصل فلسطين وإسرائيل لحل للصراع بينهم من خلال طاولة المفاوضات.

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