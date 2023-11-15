الاحتلال: كنا نعلم أننا لن نجد أسرى داخل مستشفى الشفاء

كتبت- سلمى سمير:

نقلت القناة الـ "١٢" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تفصح عن اسمه، أن الاحتلال لم يعتقد أنه سيجد أسرى إسرائيليين داخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم ترد أي معلومات عن وجود أسرى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة، أن عملية التمشيط متواصلة، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء.



واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء فجر اليوم، بذريعة وجود أسلحة وبنى تحتية للمقاومة الفلسطينية واحتجاز الأسرى داخل المستشفى وقام بتفجير بوابات المستشفى، كما احتجزت قوات الاحتلال عدد من النازحين المتواجدين داخل المستشفى وجردوهم من ملابسهم وأعصبوا أعينهم ونقلوهم إلى جهات غير معروفة، حسبما ذكر مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في وقت متأخر اليوم.