طبيب بمجمع الشفاء: الاحتلال يعصب أعين النازحين بالمستشفى ونقلهم لجهة مجهولة

غزة - (بي بي سي)

كشف رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية، أن الجيش الإسرائيلي "يعصب أعين النازحين الذين احتموا من القصف في المستشفى، وجردوهم من ملابسهم ونقلوهم إلى جهة مجهولة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم صباح اليوم الأربعاء جزءا من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

ووصف مدير المستشفى الوضع داخل المستشفى بـ"المرعب"، فجثث الضحايا بدأت تتحلل بسبب انقطاع الكهرباء وتعذر دفنها.

ولا تزال الدبابات الإسرائيلية موجودة في حرم مجمع الشفاء الطبي.

وحملت حركة حماس من جانبها في بيان أصدرته الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن اقتحام مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة على حد ما ورد عنها.