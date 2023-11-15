وزير خارجية النرويج: ما يحدث في مستشفى الشفاء تجاوز للحدود

كتبت- سلمى سمير:



ٌقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الأربعاء، إن الوضع في قطاع غزة لا يمكن قبوله، مع تفاقم للوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

وأشار إيدي، إلى أن الصراع في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، أهمها ما يجري في مستشفى الشفاء الطبي الذي تجاوزت فيه إسرائيل الحدود وهو مالا يمكن قبوله.



واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء فجر اليوم، وقام بتفجير بوابات المستشفى، كما احتجزت قوات الاحتلال عدد من النازحين المتواجدين داخل المستشفى وجردوهم من ملابسهم وأعصبوا أعينهم ونقلوهم إلى جهات غير معروفة، حسبما ذكر مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي في وقت متأخر اليوم.