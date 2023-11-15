الاحتلال: لا تهدئة في غزة حتى نحقق أهدافنا

كتبت- سلمى سمير:

صرح عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك أي تهدئة في الوضع الحالي في قطاع غزة حتى يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافه وعلى رأسها إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

وتحدث جانتس، على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة من أجل الوصول إلى قيادات حركة حماس، مشيرًا إلى أن عمليات الجيش في غزة لن تقتصر على شمال القطاع فقط، مع خطط لمهاجمة الجنوب أيضًا للوصول إلى قيادات حماس.

وأكد وزير الدفاع السابق، على استمرار عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة مهما طال أمد الصراع حتى تحقيق "النصر".

وقال جانتس، إن إسرائيل تتعرض لعدة هجمات من عدة عدة جهات مختلفة، لذلك تمتلك بلاده كامل الحق في الدفاع عن نفسها "نحن نقدر متى وكيف سنرد".