الاحتلال: عملياتنا داخل مستشفى الشفاء تجري في منطقة واحدة

كتبت- سلمى سمير:



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، اليوم الأربعاء، إن عمليات الجيش الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء تجري في منطقة واحدة ومحددة، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي تصريحات موازية صرح عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس، أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، مع تعرضها لهجمات من جهات مختلفة على حد قوله.

وزعم جانتس الذي شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن قوات الاحتلال تتجنب المدنيين خلال عملياتها للدفاع عن نفسها.

ودعا جانتس الجيش الإسرائيلي للاستمرار حتى تحقيق النصر، مؤكدًا على قدرة الاحتلال "على النصر وسط ترابط أفراده".

وفي وقت سابق اليوم صرح مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحتجز العديد من النازحين من المتواجدين داخل مستشفى الشفاء.

وقال مشرف الطوارئ إن الاحتلال جرد المحتجزين من ملابسهم وهم معصوبو الأعين واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وتحدث مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن جيش الاحتلال فجر أغلب بوابات مستشفى الشفاء، مشيرًا إلى تناثر الشظايا على الموجودين.

وكذب مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، رواية الاحتلال الإسرائيلي عن جلب حضانات جديدة أو حليب إلى الأطفال في مستشفى الشفاء، قائلًا إن الاحتلال جلب الرعب والدمار.