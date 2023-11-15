الأردن تحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأطقم الطبية في مستشفى الشفاء

(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة واصفة إياه "انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949"، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة بالمستشفى.

ونقلت قناة "المملكة" اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة قوله في بيان صحفي: "استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب".

وشدد القضاة على أن "الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة".